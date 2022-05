Arpam | altri 13 milioni dalla Regione per la gestione Il direttore esce a giugno | pubblicata una nuova selezione

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ANCONA - Istituita nel 1997 l'è diventata operativa due anni dopo e da allora è l'Agenzia di riferimento per la prevenzione, il controllo e vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell' ...

Advertising

corriereadriatico.it

'I tredici milioni stanziati dalla Regione - spiega Mariotti - servono a mandare avanti la macchinacon il personale e le spese di gestione. Ma nel frattempo sono stati portati avanti due ...PESARO - 'Troppo inquinamento nell'aria a Pesaro Le polveri sottili sono in linea con i livelli degli ultimi tre anni'. Apertura del consiglio comunale ieri pomeriggio incentrata sulla questione ... Arpam, altri 13 milioni dalla Regione per la gestione. Il direttore esce a giugno, pubblicata una nuova selezi ANCONA - Istituita nel 1997 l’Arpam è diventata operativa due anni dopo e da allora è l’Agenzia di riferimento per la prevenzione, il controllo e vigilanza in materia di igiene e salvaguardia ...GROTTAMMARE – E’ partito questa settimana il cantiere dei lavori di riqualificazione che restituiranno un volto nuovo al Lungomare della Repubblica. L’intervento, che consiste nella realizzazione del ...