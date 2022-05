Appuntamento per commemorare i 50 anni del Monte 1972 (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ trascorso più di mezzo secolo da quello storico successo ottenuto al Rally di MonteCarlo dai Sandro Munari e Mario Mannucci. L’equipaggio Italiano si presentava alla gara monegasca con la piccola Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF, una vettura sicuramente meno performante delle Alpine, della Porsche e delle Datsun. Dati alla mano, la Fulvia che era Source Leggi su rallyeslalom (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ trascorso più di mezzo secolo da quello storico successo ottenuto al Rally diCarlo dai Sandro Munari e Mario Mannucci. L’equipaggio Italiano si presentava alla gara monegasca con la piccola Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF, una vettura sicuramente meno performante delle Alpine, della Porsche e delle Datsun. Dati alla mano, la Fulvia che era Source

Advertising

fattoquotidiano : L’appuntamento è per oggi alle 17 a Roma, in piazzale di Porta Pia, all’ambasciata inglese. A chiedere al governo d… - FiorellaMannoia : Stasera l'ultimo appuntamento, a Parma, per il Tour Teatrale: grazie per tutto il vostro calore ?? Ma il tour va av… - AgidGov : ?? Secondo appuntamento per il ciclo di webinar dedicato alle Linee guida #OpenData. Domani, in occasione dell'… - i1ygq : no basta, ora è il momento di passare all'opposizione, per non arrivare al prossimo appuntamento elettorale con la… - PieraPersico : RT @tetrabondi: Questo il secondo appuntamento per incontrarvi e parlare di “Ognuno ride a modo suo”, in libreria da oggi. Un viaggio colle… -