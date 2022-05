Allarme Manuel Bortuzzo | ora la situazione sta diventando delicata | “Deve imparare a gestirla…”

(Di mercoledì 18 maggio 2022), dopo la bufera arriva il parere di un famoso volto dello spettacolo, occorre fare attenzione.(fonte youtube)Il nuotatoreè da giorni nell’occhio del ciclone: la sua sovraesposizione mediatica rischia di costargli parecchio cara. Dopo l’incidente diplomatico con Mara Venier, in cui la sua ospitata a “Domenica in” è stata cancellata dalla scaletta, l’atleta del “GF Vip” ha rilasciato dichiarazioni controverse circa la propria relazione con Lulù Selassiè. Le versione dei due ex fidanzatini dopo la rottura sono totalmente contrapposte, così come la gestione della separazione stessa. Se Lulù, infatti, ha preferito tenere un basso profilo sui social,ha accettato diversi ingaggi televisivi, finendo nel mirino ...

Advertising

il Dolomiti

A lanciare il primoè stato l'avvocato Adiconsum,Bonsignore che ha raccolto le segnalazioni di molti clienti ai quali erano stati rubati soldi dal conto corrente bancario e postale. ...... dall'Alabama e dallo stato di New York, saranno Squali per un giorno anche il neo pro...dimissione medici Nuova palestra per Sant'Andrea in Casale candidata ai finanziamenti PNRR ... Troppe speculazioni negli alpeggi, dopo l'allarme sulla “mafia delle malghe” la Pat aumenta i controlli sui pascoli TRENTO. Fra i primi a lanciare l’allarme era stata l’Unione allevatori della val Rendena che aveva parlato di “mafia delle malghe”, il presidente Manuel Cosi aveva dichiarato: “Il Trentino va preserva ...Lauretta Toffoli trovata dal figlio che tre anni fa l'accoltellò, ma il responsabile sarebbe il 41enne Vincenzo Paglialonga, terrore del condominio ...