Ucraina: Conte, 'su invio armi Italia già dato, Draghi si confronti in Parlamento' (2) (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) - "Il confronto con il premier in Parlamento non è per indebolire il governo, anzi - puntualizza Conte -: è per rafforzare il suo mandato in tutti i consessi internazionali e far sentire forte la voce del governo Italiano rafforzata dalla linea condivisa con il Parlamento". "Noi siamo fiduciosi - ribadisce ancora l'ex premier - di poter condividere con il governo questa linea di massima concentrazione sugli sforzi diplomatici. Significa condividere una linea tra governo e Parlamento in modo da rendere più forte il governo". Una guerra di cui non si vede la fine "i nostri cittadini, Italiani, europei e non solo - rimarca Conte - non possono permettersela perché arriverebbe una recessione gravissima che aggreverebbe ancor più la situazione ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) - "Il confronto con il premier innon è per indebolire il governo, anzi - puntualizza-: è per rafforzare il suo manin tutti i consessi internazionali e far sentire forte la voce del governono rafforzata dalla linea condivisa con il". "Noi siamo fiduciosi - ribadisce ancora l'ex premier - di poter condividere con il governo questa linea di massima concentrazione sugli sforzi diplomatici. Significa condividere una linea tra governo ein modo da rendere più forte il governo". Una guerra di cui non si vede la fine "i nostri cittadini,ni, europei e non solo - rimarca- non possono permettersela perché arriverebbe una recessione gravissima che aggreverebbe ancor più la situazione ...

Advertising

AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - vitopetrocelli : Il 31 marzo il M5S, insieme ad altri, ha dato una delega in bianco al governo sulle armi all'Ucraina. Delega che re… - fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - giovanniemara : Xchè #Conte e #Salvini sono accaniti x non mandare armi all'Ucraina? Hanno interessi con la Russia? #Salvini dice… - TV7Benevento : Ucraina: Conte, 'non possiamo dire no ad allargamento Nato' - -