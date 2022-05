Tumori | storia di Francesca | dopo la mielofibrosi pronta a scalare il Monte Bianco

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Salirà “fino in cima” alMasi, paziente conidiopatica cronica e appassionata di trekking. A cinque anni dalla diagnosi e due dal trapianto di midollo osseo, proverà a raggiungere gli oltre 4mila metri del Tetto d’Europa. La sua sfida diventerà quella di tutta la comunità dei pazienti che potranno seguire l’impresa nella rubrica “Fino in cima” con post dedicati, video messaggi, un video diario di aggiornamento settimanale, postcard e reportage nella pagina Fb Mielo-Spieghi. Con la sua impresa,ricorda alla community di pazienti e caregiver che una gestione tempestiva e corretta delle neoplasie mieloproliferative croniche anche se non sempre porta alla guarigione – cosa avvenuta per lei – permette di continuare ad avere piccoli o grandi ...

