Tentò di uccidere l'ex moglie, confermata la condanna a 18 anni per Ciro Russo (Di martedì 17 maggio 2022) commenta E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere Ciro Russo, l'uomo che tre anni fa Tentò di uccidere l'ex moglie dandole fuoco. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 maggio 2022) commenta E' statoto a 18e 8 mesi di carcere, l'uomo che trefadil'exdandole fuoco. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ...

AlidaB71 : RT @rtl1025: ?? E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere Ciro #Russo, l'uomo che tre anni fa tentò di uccidere la ex moglie dandole… - rtl1025 : ?? E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere Ciro #Russo, l'uomo che tre anni fa tentò di uccidere la ex mog… - CorriereUmbria : Ali Agca, l'uomo che tentò di uccidere Papa Giovanni Paolo II #aliagca - romalifenews : La vittima dell'agguato, all'epoca 28enne, scampò miracolosamente alla morte #Ostia #Roma #Carabinieri - infoitinterno : Arrestato trentenne a Ostia: nel 2019 tentò di uccidere il concorrente per la droga con 6 colpi di pistola -

E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere Ciro Russo, l'uomo che tre anni fa tentò di uccidere l'ex moglie dandole fuoco. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado del luglio 2020. Il 13 marzo 2019 Russo evase dai domiciliari ... Dette fuoco all'ex moglie, confermati 18 anni in Corte d'Appello ... Concettina Garreffa, pg Antonio Tedesco - confermando la richiesta della pubblica accusa, ha condannato a 18 anni di reclusione l'ex carabiniere Ciro Russo che nel marzo del 2019 tentò di uccidere l'ex moglie.