(Di martedì 17 maggio 2022) Ledi, con ie ildi, andata del secondo turno deidi. A vincere il primo round sono gli ospiti grazie alla doppietta di Iemmello, che rimedia ad un rigore sbagliato nel primo tempo, pochi minuti prima della rete di Viteritti: il risultato finale è di 1-2. Ai pugliesi servirà ora vincere con due reti di scarto in casa dei calabresi, una vera impresa. ORARIO E DATA RITORNO(3-5-2): Loria 7; Arena 5, Bizzotto 6, Mercadante 6, Viteritti 7 (74? Novella 5.5), Langella 6 (59? Hamlili 5.5), Vassallo 6 (74? Morrone 5.5), Bussaglia 6, Guiebre 6; ...

Advertising

CesenaMio : #Cesena 0-3 #Monopoli, le pagelle di Cesena Mio #SerieC #LegaPro - CesenaMio : ?? ANALISI DI TUTTE LE PAGELLE DI MONOPOLI 1-2 CESENA ?? La media complessiva: 6,16 Promossi 10/15 v Bocciati 5/15… -

SPORTFACE.IT

... 26' Ligi, 41' Brunori, 70' Lancini, 75' Calvano, 85' Litteri Espulsi: Spettatori: 31801 I risultati delle altre partite Feralpi Salò - Pescara 2 - 1 Virtus Entella - Foggia 2 - 1 Cesena -0 ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Tanti voti positivi e il solito grande protagonista . Il Palermo vince ae convince, anche sulledei quotidiani sportivi, che premiano la prestazione di un Brunori inarrestabile. A seguire spiccano Valente e De Rose. GIORNALE DI SICILIA: Pelagotti 6; ... Pagelle Monopoli-Catanzaro 1-2: voti e tabellino playoff Serie C 2021/2022 Le pagelle di Monopoli-Catanzaro, con i voti e il tabellino di Monopoli-Catanzaro, andata del secondo turno dei playoff di Serie C 2021/2022. A vincere il primo round sono gli ospiti grazie alla ...La formazione giallorossa è arrivata pochi minuti al “Veneziani” di Monopoli accolti da tanti sostenitori che hanno sostenuto con cori di incitamento le aquile di mister Vivarini. Categorie Categorie ...