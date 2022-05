Pagelle Juventus U23-Padova 0-1: voti e tabellino andata quarti di finale Play-off Serie C 2021/2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Gara molto intensa ad Alessandria tra Juventus U23 e Padova che termina con una vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona giocata spesso in contropiede. Padova che quindi giocherà in casa con tutti i favori del pronostico. LA DIRETTA TESTUALE LA CRONACA DELLA GARA QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO Juventus U23 (4-3-2-1): Israel 6; Leo 6 (75? Sekulov 6), De Winter 6.5, Poli 6, Aznolin 5.5; Nicolussi Caviglia 6.5 (61? Sersanti 6), Leone 5 (75? Barbieri 5.5), Zuelli 6; Soulé 5.5, Iocolano 6 (67? Cudrig 5.5), Da Graca 7. In panchina: Garofani, Siano, Stramaccioni, Verducci, Palumbo, Boloca, Lipari, Cotter. Allenatore: Zauli 6. Padova (4-3-3): Donnarumma 6.5; Kirwan 6.5, Ajeti 6.5 (84? ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Gara molto intensa ad Alessandria traU23 eche termina con una vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona giocata spesso in contropiede.che quindi giocherà in casa con tutti i favori del pronostico. LA DIRETTA TESTUALE LA CRONACA DELLA GARA QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNOU23 (4-3-2-1): Israel 6; Leo 6 (75? Sekulov 6), De Winter 6.5, Poli 6, Aznolin 5.5; Nicolussi Caviglia 6.5 (61? Sersanti 6), Leone 5 (75? Barbieri 5.5), Zuelli 6; Soulé 5.5, Iocolano 6 (67? Cudrig 5.5), Da Graca 7. In panchina: Garofani, Siano, Stramaccioni, Verducci, Palumbo, Boloca, Lipari, Cotter. Allenatore: Zauli 6.(4-3-3): Donnarumma 6.5; Kirwan 6.5, Ajeti 6.5 (84? ...

