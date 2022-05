Lily-Rose Depp difende papà Johnny Depp da Amber Heard con un post sui social (Di martedì 17 maggio 2022) Della loro intesa speciale ne abbiamo sempre parlato. In fondo, è un legame unico quello che lega il papà alla figlia. E Johnny Depp e Lily-Rose Depp non fanno eccezione. Da quando è iniziato il processo che vede l’attore contro l’ex moglie Amber Heard per diffamazione, il nome della giovane attrice e del figlio sono stati fatti più volte in quell’aula di tribunale. Loro malgrado. Ma se Jack ha scelto di vivere la sua vita lontano dai riflettori, Lily-Rose è pur sempre un personaggio pubblico. Che in questi giorni ha subito molte critiche per non aver detto una parola a sostegno del padre. In realtà, però, le cose non stanno così. Perché la protagonista di Il re e Voyagers ha detto ... Leggi su amica (Di martedì 17 maggio 2022) Della loro intesa speciale ne abbiamo sempre parlato. In fondo, è un legame unico quello che lega ilalla figlia. Enon fanno eccezione. Da quando è iniziato il processo che vede l’attore contro l’ex moglieper diffamazione, il nome della giovane attrice e del figlio sono stati fatti più volte in quell’aula di tribunale. Loro malgrado. Ma se Jack ha scelto di vivere la sua vita lontano dai riflettori,è pur sempre un personaggio pubblico. Che in questi giorni ha subito molte critiche per non aver detto una parola a sostegno del padre. In realtà, però, le cose non stanno così. Perché la protagonista di Il re e Voyagers ha detto ...

Advertising

cecioillegale : pov: l’ennesima ragazza lana del rey, lily rose depp, lolita coquette aesthetic, minuta e magrissima, ti compare su… - Mariella_M : @paradisoa1 Oh la neve rosa non può mancare ... in qualsiasi posto sia, Giappone ... Corea del Sud ... Mi fa sempre… - FrancescoCofon : timothée chalamet e Lily rose Deep sono sempre una delle coppie più belle - k391626h : RT @Gandalf1948: John Everett Millais, 'Un idillio'. (Le tre artiste modelle a destra erano le sorelle Lily Pettigrew [1870-1920], Hetty Pe… - Gandalf1948 : John Everett Millais, 'Un idillio'. (Le tre artiste modelle a destra erano le sorelle Lily Pettigrew [1870-1920], H… -