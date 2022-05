La sigla della settimana: DDoS (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ultima settimana sulle pagine di giornali e siti web, nei notiziari televisivi e radiofonici hanno spadroneggiato le notizie sugli attacchi informatici a importanti siti istituzionale del nostro paese e in ultimo sui tentativi sventati di sabotare le votazioni del concorso musicale Eurovision. A ricorrere costantemente l’acronimo DDoS, probabilmente oscuro alla maggior parte dei non addetti ai lavori. Colgo quindi l’occasione per spiegare di cosa si tratta. Partiamo dal significato dell’abbreviazione ovvero Distributed Denial of Service, che si potrebbe tradurre non benissimo in Negazione del Servizio Distribuita. Si tratta di una specifica tipologia di attacco che rende irraggiungibile, per un tempo più o meno lungo, un sistema da parte degli utenti legittimi. Tanto per fare un esempio che risulterà familiare ai più, la situazione che si crea è ... Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ultimasulle pagine di giornali e siti web, nei notiziari televisivi e radiofonici hanno spadroneggiato le notizie sugli attacchi informatici a importanti siti istituzionale del nostro paese e in ultimo sui tentativi sventati di sabotare le votazioni del concorso musicale Eurovision. A ricorrere costantemente l’acronimo, probabilmente oscuro alla maggior parte dei non addetti ai lavori. Colgo quindi l’occasione per spiegare di cosa si tratta. Partiamo dal significato dell’abbreviazione ovvero Distributed Denial of Service, che si potrebbe tradurre non benissimo in Negazione del Servizio Distribuita. Si tratta di una specifica tipologia di attacco che rende irraggiungibile, per un tempo più o meno lungo, un sistema da parte degli utenti legittimi. Tanto per fare un esempio che risulterà familiare ai più, la situazione che si crea è ...

