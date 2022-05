"Il Covid? Potrei essere io. Così...". Un cupo Mauro Corona: gela Bianca Berlinguer (Di martedì 17 maggio 2022) Non esiste solo la guerra in Ucraina, e Mauro Corona lo ricorda a Bianca Berlinguer e a tutto il pubblico di CartaBianca, su Rai3. Lo scrittore montanaro parla di Covid, una pandemia che sia pure depotenziata da mascherine, clima caldo e soprattutto tre dosi di vaccino continua a mietere una media di 100 morti al giorno. "Quando vado vicino ad altre persone terrò sempre la mascherina - sottolinea l'opinionista fisso della Berlinguer -. Potrei essere io il primo a essere malato. Sarebbe il colmo, Corona che ha il Coronavirus!". Al di là delle ironie, però, Corona tiene a ricordare il sacrificio di chi dal marzo 2020 ha lottato in prima linea contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Non esiste solo la guerra in Ucraina, elo ricorda ae a tutto il pubblico di Carta, su Rai3. Lo scrittore montanaro parla di, una pandemia che sia pure depotenziata da mascherine, clima caldo e soprattutto tre dosi di vaccino continua a mietere una media di 100 morti al giorno. "Quando vado vicino ad altre persone terrò sempre la mascherina - sottolinea l'opinionista fisso della-.io il primo amalato. Sarebbe il colmo,che ha ilvirus!". Al di là delle ironie, però,tiene a ricordare il sacrificio di chi dal marzo 2020 ha lottato in prima linea contro il ...

Advertising

ugaciaka : Ok, dopo esser tornato in palestra non mi pare aver sintomi da long COVID. Al massimo potrei essere diventato più s… - yoru_golino : @frecciavallone @intuslegens Se le percentuali non fossero protette dal segreto militare, potrei dirti che il conce… - lucaforastierii : potrei avere il covid per la terza volta e sarei il primo in Italia nonostante ho 3 dosi ?? - michelmathiou1 : @Ingrid85019794 Buona appetito e buona serata e notte il covid ha d'atto al cervello l'avevano detto io potrei mer… - demelza72 : Dopo 5 giorni se n’è andato il sapore. In pratica potrei fare una ratatouille di carne pesce pasta verdure con zucc… -