Girmay e il piccolo incidente con la bottiglia durante la premiazione

sgavdio : (Piccolo momento da mitomane): VE LO AVEVO DETTO! VE LO AVEVO DETTO! VE LO AVEVO DETTO! -

Biniamha vinto la decima tappa del Giro d'Italia, Pescara - Jesi di 196 km. Per la prima volta un corridore eritreo conquista una tappa nella corsa rosa... la vittoria di un italiano: la sfiora Davide Gabburo, veneto della Bardiani Csf,grande ...122), 2) Gabburo st, 3) Arcas (Spa), 4) Vanhoucke (Bel) a 4'', 5)(Eri) a 15'', 7) Van der Poel ... LIVE Giro d'Italia 2022, Pescara-Jesi in DIRETTA: Nibali attacca in discesa, vince Girmay. "Giornata straordinaria per l'Africa" CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 L'ordine d'arrivo della tappa di oggi: 1 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4:32:07 2 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 0:00 3 ALBANE ...Girmay è stato poi vittima di un piccolo incidente: sul podio il tappo dello spumante lo ha colpito vicino all'occhio ed è sceso subito per farsi curare.