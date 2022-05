Duello scudetto con l’Inter | brivido Milan | provocazione da Massimo Moratti!

(Di martedì 17 maggio 2022) Con il campionato giunto al termine e una lottaancora accesa, l’ex presidente delMoratti ha voluto esprimere il suo pensiero su chi il 22 maggio sarà proclamata squadra campione d’Italia. Queste sono state le sua parole rilasciate ad Adnkronos: “Devo dire che è tosta, ma nel calcio tutto è possibile, i miracoli possono sempre accadere. Quello che appare scontato e deciso, poi si ribalta in un attimo, è successo anche a noi diverse volte, anche se sono più le volte in cui è andata bene. Sono due grandi squadre, ma può piovere come a Perugia o succedere a loro quello che è capitato a noi quel maledetto 5 maggio. Chissà che magari il 22 maggio non diventi il loro 5 maggio“. Moratti dichiarazioni“Sono due grandi ...

Eriksson prova a gufare il Milan nella lotta, per favorire il suo ex calciatore Inzaghi Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio di Simone Inzaghi, ha parlato così deltra Milan e Inter. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. CORSA......arrivati all'ultima di campionato che ci dirà chi tra Milan e Inter vincerà lo2021/22. Novanta minuti alla fine della stagione per sapere quale squadra di Milano festeggerà, e un...Il calciomercato di Milan ed Inter potrebbe vedere un colpo inatteso: uno dei protagonisti della Serie A può approdare a Milano.Eriksson prova a gufare il Milan nella lotta scudetto, per favorire il suo ex calciatore Inzaghi Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio di Simone Inzaghi, ha parlato così del duello scudetto t ...