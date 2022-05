Dichiarazione dei redditi, 730 precompilato: attenzione alle date (Di martedì 17 maggio 2022) E’ tempo di Dichiarazione dei redditi. A partire da lunedì 23 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà infatti a disposizione il 730 precompilato. Tuttavia, fino al 30 maggio si potrà soltanto visualizzare la propria Dichiarazione precompilata. Dal 31 maggio invece sarà possibile accedere al 730 precompilato (con Spid, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica), e procedere con:la modifica dei dati;l’integrazione delle informazionil’invio della Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Si può anche decidere di accettare il modello 730 precompilato e trasmetterlo alle Entrate senza effettuare modifiche.Il calendario della Dichiarazione dei redditi ha altre quattro date ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022) E’ tempo didei. A partire da lunedì 23 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà infatti a disposizione il 730. Tuttavia, fino al 30 maggio si potrà soltanto visualizzare la propriaprecompilata. Dal 31 maggio invece sarà possibile accedere al 730(con Spid, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica), e procedere con:la modifica dei dati;l’integrazione delle informazionil’invio dellaall’Agenzia delle Entrate. Si può anche decidere di accettare il modello 730e trasmetterloEntrate senza effettuare modifiche.Il calendario delladeiha altre quattro...

Advertising

SaveChildrenIT : ??I bambini di oggi costruiranno il mondo di domani, gli stessi che ora devono affrontare guerre, crisi climatiche e… - Ettore_Rosato : “Se ci sei, C46' è la campagna per destinare il 2x1000 a @ItaliaViva. Non costa nulla, basta semplicemente in fase… - enpaonlus : Enpa è #cura, ogni giorno. Donaci il tuo #5x1000. Non ti costa nulla. Scrivi il nostro codice fiscale 80116050586… - Letiziathecave : RT @Retake_Roma: La tua firma non lasciarla su un muro, lasciala sulla tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla, per Roma vale t… - quotidianodirg : #Economia #730precompilato Dichiarazione dei redditi, 730 precompilato: attenzione alle date -