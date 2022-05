Cannes 2022, oggi si apre con gli zombie, ma da domani arrivano i divi: da Tom Cruise a Elvis (Di martedì 17 maggio 2022) Inizia oggi il festiva di Cannes 2022 con gli zombie e la Palma d’onore a Forest Whitaker. Ma da domani iniziano ad arrivare i divi. Il primo è Tom Cruise…. La Croisette torna a scintillare. Dopo due anni difficilissimi per il festival cinematografico più importante di Francia, il glam torna in Costa Azzurra. Si apre oggi la 75esima edizione del Festival di Cannes 2022. Che, per l’occasione, rispolvera tutto il suo fascino. E quell’allure di snobismo che lo rendono unico. Il programma di oggi: il film d’apertura e il primo red carpet Il film di apertura è Coupez o Final cut diretto dal regista franco lituano Michel Hazanavicius. Quello che inizialmente si chiamava Z. Ma visto il ... Leggi su amica (Di martedì 17 maggio 2022) Iniziail festiva dicon glie la Palma d’onore a Forest Whitaker. Ma dainiziano ad arrivare i. Il primo è Tom…. La Croisette torna a scintillare. Dopo due anni difficilissimi per il festival cinematografico più importante di Francia, il glam torna in Costa Azzurra. Sila 75esima edizione del Festival di. Che, per l’occasione, rispolvera tutto il suo fascino. E quell’allure di snobismo che lo rendono unico. Il programma di: il film d’apertura e il primo red carpet Il film di apertura è Coupez o Final cut diretto dal regista franco lituano Michel Hazanavicius. Quello che inizialmente si chiamava Z. Ma visto il ...

