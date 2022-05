Andreas Müller fa piangere tutti: “Non potrà essere con noi, ma…”. Il video è toccante (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la finale di Amici21, per tutti è ripresa la quotidianità. Andreas Müller, però, si lascia andare e pubblica un video strappalacrime Andreas Müller (Mediaset Infinity) Nato come concorrente di Amici, Andreas Müller è uno dei volti della trasmissione di Canale5. La sua prima partecipazione al programma si è conclusa in modo brusco e improvviso a causa di un infortunio, che l’ha costretto a ritirarsi prematuramente. L’anno successivo, quindi, si è ripresentato ai casting ed è riuscito a entrare di nuovo nella scuola nella sua sedicesima edizione, vincendola. Nelle ultime ore, il ballerino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video estremamente toccante. La realtà che sta dietro al ... Leggi su howtodofor (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la finale di Amici21, perè ripresa la quotidianità., però, si lascia andare e pubblica unstrappalacrime(Mediaset Infinity) Nato come concorrente di Amici,è uno dei volti della trasmissione di Canale5. La sua prima partecipazione al programma si è conclusa in modo brusco e improvviso a causa di un infortunio, che l’ha costretto a ritirarsi prematuramente. L’anno successivo, quindi, si è ripresentato ai casting ed è riuscito a entrare di nuovo nella scuola nella sua sedicesima edizione, vincendola. Nelle ultime ore, il ballerino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram unestremamente. La realtà che sta dietro al ...

Advertising

https_elly_ : RT @cercounnome: per me questo momento sarà sempre andreas müller la finale di questo programma mi riporterà per sempre lui alla mente lo s… - Mr_Giada : RT @cercounnome: per me questo momento sarà sempre andreas müller la finale di questo programma mi riporterà per sempre lui alla mente lo s… - cercounnome : a proposito di andreas müller io non posso non pensare al fatto che lui abbia la cazzo di coppa a casa sua boh quel ragazzo totalmente fuori - cercounnome : per me questo momento sarà sempre andreas müller la finale di questo programma mi riporterà per sempre lui alla men… - gessi_24 : Io che ho ancora il poster di Andreas Müller dentro armadio ?? #Amici16 #Amici21 -