Aborto, diritto (spesso) negato: "In alcune strutture solo medici obiettori" (Di martedì 17 maggio 2022) Abortire non è ancora un diritto, non per tutte le donne, non ovunque. E questo nonostante la legge italiana, dal 1978, dica altro. Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) le strutture sanitarie in Italia con il 100% di obiettori di coscienza... Leggi su today (Di martedì 17 maggio 2022) Abortire non è ancora un, non per tutte le donne, non ovunque. E questo nonostante la legge italiana, dal 1978, dica altro. Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) lesanitarie in Italia con il 100% didi coscienza...

Advertising

SimoPillon : Ha ragione @TuckerCarlson I liberal odiano la cristianità non perchè sia repressiva, ma perchè loro sono repressivi… - Tg3web : 'Tutti devono combattere per impedire l'abolizione del diritto all'aborto', al Tg3 l'appello di Erica Jong scrittri… - Luis91052594 : RT @boni_castellane: Il Temple of Satan rivendica l'aborto come diritto religioso. Questa è coerenza. - CapitanHarlok6 : RT @lazialeantifa: @ellyesse Questo è solo ultimo tassello di ciò che ormai è divenuta una costante ovunque: l'arretramento dei diritti civ… - GameXperienceIT : Insomniac Games pronta a donare 50.000 dollari per diritto all'aborto, Sony censura -