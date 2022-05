Ultime Notizie – Perugia, bimbo di un anno in prognosi riservata: sul corpo fratture e tumefazioni (Di lunedì 16 maggio 2022) Era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per una frattura all’omero destro il bimbo di un anno di origini nigeriane che si trova in gravi condizioni da ieri mattina all’ospedale di Perugia dove è arrivato in arresto cardiaco e ipotermia. A trasportare il bambino era stato un connazionale amico della madre. “Gli accertamenti sanitari di tipo diagnostico sul bimbo hanno evidenziato una frattura pregressa dell’omero destro, motivo di un ricovero nel locale nosocomio il 24 marzo scorso e – si legge in una nota della Procura di Perugia firmata dal procuratore capo Raffaele Cantone – altresì, una frattura longitudinale, con diastasi dei frammenti, dell’osso parietale sinistro ed una tumefazione dei tessuti molli in sede frontale destra”. Nella serata di ieri, negli uffici della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per una frattura all’omero destro ildi undi origini nigeriane che si trova in gravi condizioni da ieri mattina all’ospedale didove è arrivato in arresto cardiaco e ipotermia. A trasportare il bambino era stato un connazionale amico della madre. “Gli accertamenti sanitari di tipo diagnostico sulevidenziato una frattura pregressa dell’omero destro, motivo di un ricovero nel locale nosocomio il 24 marzo scorso e – si legge in una nota della Procura difirmata dal procuratore capo Raffaele Cantone – altresì, una frattura longitudinale, con diastasi dei frammenti, dell’osso parietale sinistro ed una tumefazione dei tessuti molli in sede frontale destra”. Nella serata di ieri, negli uffici della ...

