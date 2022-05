Ultime Notizie – Dl Ucraina, doppia fumata nera alla Camera: slitta il voto (Di lunedì 16 maggio 2022) Slitterà a domani il voto alla Camera sulle pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fdi, al decreto che contiene le norme urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivati dal conflitto russo-ucraino. E’ la soluzione che si va profilando dopo che, per due volte nel pomeriggio, è mancato il numero legale a causa delle assenze nella maggioranza e che dovrebbe essere comunicata alle 17.10 alla ripresa della seduta. In una improvvisata riunione in Transatlantico al termine della seconda fumata nera, tra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza, il vice presidente Andrea Mandelli e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà si è preso atto che, dato il numero elevato di assenze, sarebbe pressoché impossibile invertire la rotta e assicurare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Slitterà a domani ilsulle pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fdi, al decreto che contiene le norme urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivati dal conflitto russo-ucraino. E’ la soluzione che si va profilando dopo che, per due volte nel pomeriggio, è mancato il numero legale a causa delle assenze nella maggioranza e che dovrebbe essere comunicata alle 17.10ripresa della seduta. In una improvvisata riunione in Transatlantico al termine della seconda, tra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza, il vice presidente Andrea Mandelli e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà si è preso atto che, dato il numero elevato di assenze, sarebbe pressoché impossibile invertire la rotta e assicurare ...

