Samsung | affare d’oro | ora la smart TV da 75? a circa metà prezzo | affrettatevi!

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Un’offerta che davvero non può essere ignorata e che vede protagonista una delle regine nel mercatoTV. Parliamo die del suo modello da 75? con tecnologia 4K che, oggi, su Amazon, costa praticamente la4K LED fad 75? – 160522 www.computermagazine.itI sudcoreani sono tra i produttori più attivi nel panorama della tecnologia di consumo. Tra questi come non parlarvi degli ottimi pannelli che,, vende da anni e che, da anni, soddisfano le esigenze dell’utenza. Tra gli ultimi e di maggiore qualità, il pannello da 75? – sì, avete letto bene, ben 75 -, attualmente in forte sconto sull’eCommerce per eccellenza. Una cifra ben al di sotto dei 1000€ per portarvi a casa unaTV gigantesca, dotata della migliore tecnologia attualmente disponibile. ...