Oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio | Toro attento | Vergine fortunata

L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio sarà caratterizzato da momenti molto intensi. L'influsso dei pianeti condizionerà le scelte dei segni zodiacali in ambito lavorativo, sentimentale e sociale. I desideri saranno diversi perché ci sarà chi metterà al primo posto la famiglia e chi darà priorità al lavoro. Stando ai dettagli, il Toro, la Bilancia e il Capricorno dovranno prendere decisioni difficili, mentre i Gemelli, il Leone e lo Scorpione tenderanno ad agire impulsivamente. Il Cancro, la Vergine e l' Acquario preferiranno ponderare le parole da dire, al contrario dell'Ariete e dei Pesci che penseranno solo al lavoro. Si ricorda che, per avere un quadro più completa dell'Oroscopo della settimana, è importante prendere ...

