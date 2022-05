Nicholas Latifi | la Williams ha deciso il futuro del suo pilota

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Nicholas Latifi ha la fiducia del team, ma per il 2023 si guarda con interesse a Oscar Piastri - Monygatt65 : Che brutte figure non essere alti non è un grave problema tu Lando sei molto più carino di altri ...parliamo di sic… - Nick_cannonier : Ma parla seriamente Jolyon Palmer che è stato un Nicholas Latifi nella sua carriera? Dai chicco, anche meno. - F1_news_bot : RT @F1inGenerale_: F1 | Williams valuta il licenziamento di Latifi per metà stagione. Ecco chi sarebbe a sostituirlo #F1inGenerale #F1 #Fo… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Williams valuta il licenziamento di Latifi per metà stagione. Ecco chi sarebbe a sostituirlo #F1inGenerale #F1 #Fo… -

La stagione 2021 si era chiusa percon l'incidente di Abu Dhabi, che aveva suo malgrado avuto un peso enorme, seppur totalmente involontario, nell'assegnazione del titolo iridato. Purtroppo per il canadese di casa ...La scuderia Williams potrebbe decidere di sostituire, a stagione in corso, il pilota canadesecon un giovane più promettente: in pole position Oscar Piastri e Nyck De Vries di Redazione MOW D opo aver deciso, involontariamente, il mondiale di Formula 1 2021 con un incidente ...Williams have confirmed that Nyck de Vries will make his Formula 1 race weekend debut by contesting FP1 in the FW44 in Barcelona.Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images Amid recent speculation that Williams could even make a driver change in-season, with Nicholas Latifi ...