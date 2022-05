Marta Tenaglia o della spudoratezza

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Confondere malinconia e tristezza è un errore in cui si può incorrere facilmente, come per i pantoni, è questione di sfumature, e non sempre quello che succede all’interno del nostro essere ci appare in maniera così definita come potrebbe capitare di fronte a un foglio bianco su cui qualcuno ha appunto passato un colore. Anche confondere intimità con egoriferimento, del resto. Guardare al mondo attraverso una lente di ingrandimento che ha la nostra faccia e i nostri lineamenti non equivale necessariamente a fermare lo sguardo sulla lente stessa, come se un mirino non servisse per centrare meglio un bersaglio ma per inquadrare il mirino stesso, come in quelle vignette di Jacovitti nel quale il fucile faceva giri ellittici finendo per colpire il cacciatore. Il fatto è che Guarda dove vai diè un mezzo miracolo. E se dico mezzo, sia ...