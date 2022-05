Lotta a stupefacenti in diverse zone | otto arresti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – La Polizia di Stato, nelle ultime ore ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di 8 persone in quanto – con le specifiche di seguito elencate – gravemente indiziate dei reati di detenzione e spaccio di sostanze. Gli investigatori del IV Distretto San Basilio, nella loro incessante attività di contrasto alle piazze di spaccio presenti nel loro quartiere, hanno individuato, grazie ad alcuni accertamenti pregressi, in un 56enne un sospetto venditore di. I poliziotti lo hanno pedinato e fermato; in tasca aveva le chiavi di un appartamento ubicato li vicino. Gli investigatori, aiutati dal fiuto di Odina, uno dei migliori cani antidroga della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, hanno trovato l’abitazione usata dal 56enne come magazzino; all’interno di essa sono stati sequestrati complessivamente più di 1 kg di ...

