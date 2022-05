Joe Biden, cosa è disposto a cedere: la proposta segreta alla Russia per la pace (Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra continua e gli spiragli di pace restano tali. Nel giorno numero 81 di bombe e feriti in Ucraina sul piano diplomatico, mentre il Cremlino fa sapere che al momento non ci sono progressi per un incontro fra Putin e Zelensky, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia il cessate il fuoco immediato in Ucraina. E a farlo è stato il capo del Pentagono, Lloyd Austin, in un colloquio con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, il primo dall'inizio della guerra. Austin ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione, ma secondo un funzionario del Pentagono la telefonata "non ha risolto alcun problema serio" o modificato l'atteggiamento della Russia. Una richiesta di raggiungere al più presto il cessate il fuoco era giunta anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di un nuovo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra continua e gli spiragli direstano tali. Nel giorno numero 81 di bombe e feriti in Ucraina sul piano diplomatico, mentre il Cremlino fa sapere che al momento non ci sono progressi per un incontro fra Putin e Zelensky, gli Stati Uniti hanno chiestoil cessate il fuoco immediato in Ucraina. E a farlo è stato il capo del Pentagono, Lloyd Austin, in un colloquio con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, il primo dall'inizio della guerra. Austin ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione, ma secondo un funzionario del Pentagono la telefonata "non ha risolto alcun problema serio" o modificato l'atteggiamento della. Una richiesta di raggiungere al più presto il cessate il fuoco era giunta anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di un nuovo ...

