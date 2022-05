Inter, Lautaro a quota 25 gol come Meazza e Ronaldo: 'Scudetto? Ci proveremo' (Di lunedì 16 maggio 2022) Cagliari - Inter 1 - 3: doppietta Lautaro, nerazzurri ancora in corsa Milano, 16 maggio 2022 - La firma di Lautaro Martinez sulle ultime possibilità Scudetto dell'Inter. La vittoria di Cagliari ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Cagliari -1 - 3: doppietta, nerazzurri ancora in corsa Milano, 16 maggio 2022 - La firma diMartinez sulle ultime possibilitàdell'. La vittoria di Cagliari ...

Advertising

Inter : ? | TOROOOOOOOOOOO 85'- E sono 21 in campionato! @gaglio94 sfonda in area, poi serve il passaggio a #Lautaro che c… - Inter : ? | TORO ???? Con la doppietta di stasera sono 2??1?? le reti in campionato di #Lautaro, record personale del Toro - Inter : ? | EL TOROOOOOOOOOOO 51'- Assist favoloso di #Barella, poi forza e precisione di #Lautaro che raddoppia il conto… - MarcoRestivo7 : @NicoSpinelli8 @Inter si ma non può permettersi ogni anno vuoti come quello di quest'anno. L'attacco dell'Inter, mi… - HernanAKD22 : RT @it_inter: #Lautaro è diventato il sesto giocatore nella storia dell'Inter capace di segnare 20 gol in una singola stagione di Serie A p… -