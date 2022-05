Gas russo | Eni aprirà due conti | uno in euro e uno in rubli

Advertising

reportrai3 : Da settimane i ministri del governo italiano girano il mondo a caccia di nuovi fornitori di gas, in paesi governati… - Marcozanni86 : Il caos sul tema pagamento gas russo in #rubli e sul sesto pacchetto di sanzioni dimostra ancora una volta con la c… - HuffPostItalia : Un po' di gas russo serve alla pace - Rita56387666 : @matteorenzi Non manteniamo abbastanza questo tizio ancora dovremmo leggere balle!!? Durante il tempo in cui giocav… - fattoquotidiano : RePowerEu, il pacchetto per staccarsi dal gas russo rischia di annacquare le linee guida sulla transizione green e… -

L' Eni ha annunciato di aver avviato le procedure per aprire il conto corrente con Gazprom Bank in doppia valuta , euro e rubli , per poter pagare le forniture di'senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere'. Il gruppo italiano stava attendendo l'ultimo momento utile per poter rispettare i contratti in essere con Gazprom, che ...Il blocco delfa paura "La recessione sarebbe inevitabile" Roma, 17 maggio 2022 - Guerra in Ucraina e crisi del. Eni continuerà a pagare ilin euro ma ha avviato la procedura per l'apertura ...I contratti prevedono la formula del “take or pay” ed Eni prende la sua decisione e diffonde una nota: il "Cane a 6 zampe" apre un conto in rubli e in euro ...In ogni caso, Eni ribadisce fermamente che rispetterà qualsiasi eventuale futuro provvedimento normativo che dovesse intervenire a sanzionare il trading del gas o le attuali controparti.