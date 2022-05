Debito pubblico sale a 2.755 miliardi, a marzo +19 mld (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Debito pubblico italiano si è attestato a marzo a 2.755,4 miliardi in crescita di 18,9 miliardi rispetto al mese precedente. Lo comunica Bankitalia sottolineando che l'aumento è dovuto al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilitaliano si è attestato aa 2.755,4in crescita di 18,9rispetto al mese precedente. Lo comunica Bankitalia sottolineando che l'aumento è dovuto al ...

