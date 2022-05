Calciatore si tuffa ma si schianta sulla scogliera | morto davanti a moglie e figli

(Di lunedì 16 maggio 2022) Cercava di divertirsi eseguendo una pericolosa acrobazia lanciandosi da unaper eseguire un tuffo, ma il forte impatto con una roccia non gli ha lasciato scampo. Così èallae ai, Mourad Lamrabatte, exprofessionista. Mourad Larabatte tenta un’acrobaziae muore Il 31enne, exprofessionista, si trovava in vacanza con la sua famiglia sull’Isola de Maiorca quando un gesto goliardico è finito in tragedia. Mourad Lamrabatte voleva effettuare un tuffo di oltre 30 metri, ma forse non ha calcolato bene la distanza dalle rocce e l’impatto è stato terribile. Dal video fatto da uno deisi vede Lamrabatte lanciarsi, poi il violento impatto con le ...

Mourad Lamrabatte, l'exsidalla scogliera e muore davanti a moglie e figli: il video choc Le condizioni Intanto il piccolo sembra senza speranze. Due medici vengono chiamati dal ...Inutili i soccorsi per il l'exche è stato recuperato già privo di vita. Secondo l'autopsia disposta dalla magistratura locale, l'exnon è morto direttamente per le ferite ...Mourad Lamrabatte era in vacanza a Maiorca con la moglie e i due figli. L'incidente è documentato in un video che doveva essere pubblicato sui social ...