Bologna, Sartori a un passo: entro fine settimana può arrivare la firma (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Bologna sta per rivoluzionare la propria area sport e nei prossimi giorni un nuovo e importnatissimo dirigente potrà essere annunciato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilsta per rivoluzionare la propria area sport e nei prossimi giorni un nuovo e importnatissimo dirigente potrà essere annunciato...

yutomanga : RT @86_longo: ?? In settimana e’ attesa la firma di #Sartori con il #Bologna - ParmaLiveTweet : Bologna, Saputo in città per chiudere la questione diesse: Sartori a un passo - Pall_Gonfiato : Joey #Saputo sbarcherà a breve a #Bologna: da decidere la questione ds - SerieA_Aust : RT @86_longo: ?? In settimana e’ attesa la firma di #Sartori con il #Bologna - paolamarcozzi : @loruman @Alex_Cruijff14 Perfetto qui. Ci vogliono innanzitutto dirigenti capaci. Sartori va al Bologna, era un ottima occasione. -