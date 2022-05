Blackpool, Jake Daniels fa coming out, il primo dai tempi di Fashanu (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calciatore del Blackpool, Jake Daniels è il primo calciatore maschio in europa a fare pubblicamente coming out, le sue dichiarazioni Jake Daniels, attaccante di 17 anni del Blackpool è il primo calciatore in Europa a fare coming out. Non succedeva dai tempi di Justin Fashanu, che in seguito alla sua dichiarazione venne ostracizzato dal mondo del calcio e morì suicida. A message from Jake Daniels. https://t.co/R2wEsniXKV pic.twitter.com/dcznYKtSaD— Blackpool FC (@BlackpoolFC) May 16, 2022 All’annuncio ufficiale del Blackpool tutto il movimento calcistico ha fatto scudo intorno al giovane ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calciatore delè ilcalciatore maschio in europa a fare pubblicamenteout, le sue dichiarazioni, attaccante di 17 anni delè ilcalciatore in Europa a fareout. Non succedeva daidi Justin, che in seguito alla sua dichiarazione venne ostracizzato dal mondo del calcio e morì suicida. A message from. https://t.co/R2wEsniXKV pic.twitter.com/dcznYKtSaD—FC (@FC) May 16, 2022 All’annuncio ufficiale deltutto il movimento calcistico ha fatto scudo intorno al giovane ...

