Aleix Espargarò, che continuità con Aprilia: "Stanco, ma contentissimo" (Di lunedì 16 maggio 2022) Podio a forti tinte italiane nel Gran Premio di Francia andato in scena a Le Mans. La vittoria di Enea Bastianini, infatti, è stata resa ancor più dolce al popolo italiano per la presenza dell'Aprilia di Aleix Espargarò sul podio transalpino. Il pilota spagnolo ha varato, in questo avvio di stagione, una continuità davvero pazzesca che lo ha reso uno dei candidati per il titolo del Motomondiale 2022. Il terzo posto conquistato nella settima tappa della MotoGP lo conferma: in questa stagione anche il bolide nero vuole dire la sua per la vittoria finale. Ecco cosa ha detto, a fine gara, un soddisfattissimo Espargarò che ha sottolineato l'importanza determinante del lavoro svolto da tutta la squadra giunta in terra francese per continuare il percorso di crescita. Le parole di Aleix ...

