(Di domenica 15 maggio 2022) Eseguire dei controlli e degli accertamenti periodici riguardanti lo stato della propria vettura è fondamentale per poter guidare serenamente e in sicurezza. Infatti, esistono diversi metodi per ...

Advertising

LorenziAndrea2 : Buonasera ereditieri! Vengo da portare automobile a fare il tagliando. Esco da lavoro, smonto bici, carico su auto,… -

QN Motori

Cos'è ildi un'Ildi un'consiste in una manutenzione alla quale una vettura deve essere sottoposta regolarmente durante il suo ciclo vitale. L'esecuzione ...L'aria che rinfresca le calde giornate estive alla guida della propriaviene aspirata ...dell'aria condizionata - come anche quello dei filtri - viene controllato in fase diauto , ... Tagliando automobile: cos’è e quando serve Il tagliando auto è uno dei mezzi attraverso i quali è possibile accertarsi del corretto funzionamento della propria automobile ...Un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina a causa di un grave incidente stradale avvenuto sulla via Emilia ad Alseno, in provincia di Piacenza. (ANSA) ...