Qualificazioni Roland Garros 2022: programma, date, orari e copertura tv (Di domenica 15 maggio 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv delle Qualificazioni del Roland Garros 2022, secondo Slam della stagione. Si gioca sulla terra battuta dello Stade Roland Garros (Parigi), impianto dedicato alla memoria dell’omonimo aviatore ed eroe francese della prima guerra mondiale. Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da lunedì 16 a venerdì 16 maggio. Diciannove tennisti azzurri (quindici uomini e quattro donne) proveranno a farsi largo attraverso tre turni insidiosissimi per cercare di conquistare un posto al sole nel main draw. Tra i maschi sono presenti Gianluca Mager, Andreas Seppi, Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Gian Marco Moroni, Federico Gaio, Salvatore Caruso, ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Il, le, glie latv delledel, secondo Slam della stagione. Si gioca sulla terra battuta dello Stade(Parigi), impianto dedicato alla memoria dell’omonimo aviatore ed eroe francese della prima guerra mondiale. Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da lunedì 16 a venerdì 16 maggio. Diciannove tennisti azzurri (quindici uomini e quattro donne) proveranno a farsi largo attraverso tre turni insidiosissimi per cercare di conquistare un posto al sole nel main draw. Tra i maschi sono presenti Gianluca Mager, Andreas Seppi, Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Gian Marco Moroni, Federico Gaio, Salvatore Caruso, ...

Advertising

sportface2016 : #RolandGarros | Qualificazioni: programma, date, orari e copertura tv - sportface2016 : Qualificazioni #RolandGarros 2022: il montepremi con tanti azzurri al via - danyvale8827 : RT @Alenize82: Gli italiani nelle qualificazioni del #RolandGarros 2022 diventano 19. È entrato anche Riccardo #Bonadio. Al via, da doman… - Ladal17 : RT @Alenize82: Gli italiani nelle qualificazioni del #RolandGarros 2022 diventano 19. È entrato anche Riccardo #Bonadio. Al via, da doman… - FiorinoLuca : RT @Alenize82: Gli italiani nelle qualificazioni del #RolandGarros 2022 diventano 19. È entrato anche Riccardo #Bonadio. Al via, da doman… -