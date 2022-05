Orrore a Roma: trovato cucciolo di cinghiale decapitato (Di domenica 15 maggio 2022) Una scena orribile, quella che si è presentata nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel parco dell’Insugherata, a Roma. All’interno della riserva naturale giaceva un cucciolo di cinghiale con la testa mozzata. La carcassa del piccolo ungulato è stata trovata da un cittadino animalista intorno alle ore 17:15. Leggi anche: Cinghiali a Roma, inizia l’abbattimento all’Insugherata: saranno catturati e soppressi Il racconto del ritrovamento L’uomo, Patrick Bachofner, ha immediatamente dato l’allarme, contattando sia le associazioni che le forze dell’ordine. cittadino amante degli animali che verso le ore 17 si è ritrovato davanti a questa scena raccapricciante. “Ho cercato”, ha detto l’uomo, “ma della testa non c’era traccia”. Il ritrovamento è stato fatto in un’area molto frequentata, soprattutto nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Una scena orribile, quella che si è presentata nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel parco dell’Insugherata, a. All’interno della riserva naturale giaceva undicon la testa mozzata. La carcassa del piccolo ungulato è stata trovata da un cittadino animalista intorno alle ore 17:15. Leggi anche: Cinghiali a, inizia l’abbattimento all’Insugherata: saranno catturati e soppressi Il racconto del ritrovamento L’uomo, Patrick Bachofner, ha immediatamente dato l’allarme, contattando sia le associazioni che le forze dell’ordine. cittadino amante degli animali che verso le ore 17 si è ridavanti a questa scena raccapricciante. “Ho cercato”, ha detto l’uomo, “ma della testa non c’era traccia”. Il ritrovamento è stato fatto in un’area molto frequentata, soprattutto nel ...

