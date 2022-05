"Non avvicinatevi troppo...". Tutto da godere: Damiano dei Maneskin umilia Macron in mondovisione (Di domenica 15 maggio 2022) Alla fine, Damiano David sul palco degli Eurovision 2022 ci è salito. Zoppicando, però. Alla vigilia infatti aveva avuto un incidente durante la registrazione di un video che lo aveva costretto alle stampelle. Ma non poteva mancare, il leader dei Maneskin, a un appuntamento del genere. Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha presentato al pubblico europeo l'ultima canzone: Supermodel. Damiano ha sfoggiato una grande performance al termine della quale, però, è apparso molto sofferente. Il 23enne infatti non nascondeva le smorfie di dolore: si era infatti slogato in malo modo una caviglia e, insomma, non è semplice tenere il palco in quelle condizioni. Nel corso dell'intervista dopo la performance, condotta da Alessandro Cattelan, Damiano si è anche tolto un sassolone dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Alla fine,David sul palco degli Eurovision 2022 ci è salito. Zoppicando, però. Alla vigilia infatti aveva avuto un incidente durante la registrazione di un video che lo aveva costretto alle stampelle. Ma non poteva mancare, il leader dei, a un appuntamento del genere. Il gruppo formato da, Victoria, Ethan e Thomas ha presentato al pubblico europeo l'ultima canzone: Supermodel.ha sfoggiato una grande performance al termine della quale, però, è apparso molto sofferente. Il 23enne infatti non nascondeva le smorfie di dolore: si era infatti slogato in malo modo una caviglia e, insomma, non è semplice tenere il palco in quelle condizioni. Nel corso dell'intervista dopo la performance, condotta da Alessandro Cattelan,si è anche tolto un sassolone dalla ...

