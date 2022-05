MotoGP GP Francia 2022, A. Espargaro: “Gara durissima, concentrato sul non commettere errori” (Di domenica 15 maggio 2022) “È stata una Gara difficilissima, la più difficile della stagione. Sono stanchissimo, l’anteriore si chiudeva ovunque e avevo paura di fare un highside. Quartararo era veramente veloce oggi e ho lasciato perdere Miller davanti. Alla fine ho frenato piuttosto bene ed era solamente questione di non commettere errori”. Lo ha detto Aleix Espargaro, pilota dell’Aprilia, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Francia di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “È stata unadifficilissima, la più difficile della stagione. Sono stanchissimo, l’anteriore si chiudeva ovunque e avevo paura di fare un highside. Quartararo era veramente veloce oggi e ho lasciato perdere Miller davanti. Alla fine ho frenato piuttosto bene ed era solamente questione di non”. Lo ha detto Aleix, pilota dell’Aprilia, dopo il terzo posto nel Gran Premio didi. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? BAGNAIA SCIVOLA ?? BASTIANINI DAVANTI A TUTTI IL LIVE ? - paoloigna1 : #Bastianini conferma il suo talento terza vittoria in questa stagione #Ducati, cade invece #Bagnaia - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? -