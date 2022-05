L’agente di Osimhen ironizza: “È questa la password giusta!” (Di domenica 15 maggio 2022) Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la vicenda relativa agli account social di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe password e libera possibilità di accesso ai profili social dell’attaccante nigeriano. Osimhen Napoli (Getty Images) Subito dopo sono arrivate le smentite proprio del numero nove del Napoli attraverso un tweet. Quest’oggi dopo il gol di Osimhen contro il Genoa, anche Roberto Calenda, agente del giocatore, ha commentato in modo ironico la vicenda. Di seguito il tweet delL’agente: La password giusta per segnare è…Victor @victorOsimhen9 stronger than everything #fakenews #teamRC— Roberto Calenda (@RobertoCalenda) May 15, 2022 Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la vicenda relativa agli account social di Victor. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbee libera possibilità di accesso ai profili social dell’attaccante nigeriano.Napoli (Getty Images) Subito dopo sono arrivate le smentite proprio del numero nove del Napoli attraverso un tweet. Quest’oggi dopo il gol dicontro il Genoa, anche Roberto Calenda, agente del giocatore, ha commentato in modo ironico la vicenda. Di seguito il tweet del: Lagiusta per segnare è…Victor @victor9 stronger than everything #fakenews #teamRC— Roberto Calenda (@RobertoCalenda) May 15, 2022

