Il Milan è campione d'Italia se… Le combinazioni scudetto (Di domenica 15 maggio 2022) Ci siamo quasi, il Milan si avvicina tantissimo alla vittoria dello scudetto. Prestazione eccezionale della squadra di Stefano Pioli anche nella 37esima giornata del campionato di Serie A contro l'Atalanta. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con un secondo tempo di altissimo livello dei rossoneri. E' il solito Leao a sbloccare il risultato, nel secondo tempo azione personale di Theo Hernandez che ha chiuso i conti. Il Milan è vicinissimo al titolo, avrà bisogno in ogni caso di un punto nell'ultima giornata contro il Sassuolo. Lo scudetto potrebbe arrivare già oggi, domenica 15 maggio. Il Milan è campione domenica 15 maggio se… L'Inter pareggia contro il Cagliari L'Inter perde contro il Cagliari L'Inter avrà, dunque, un solo risultato a disposizione: la vittoria contro il ...

