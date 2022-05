Il filosofo Galimberti vuole più armi per l'Ucraina: con Putin non si tratta (Di domenica 15 maggio 2022) C'è una grande differenza tra le guerre del passato e quella in Ucraina: ora ci sono le immagini e non è possibile piegare la realtà alla propria convenienza o nascondere i crimini. Di questo si ragiona domenica 15 maggio a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e davi parendo su La7. Il filosofo Umberto Galimberti ammette che "noi siamo informati perché abbiamo le immagini e i cellulare, ma questo è vero per noi perché il popolo russo non è informato". Il filosofo giustifica il popolo russo perché non ha mai sperimentato la democrazia, afferma lo studioso. Prima gli Zar, poi l'Unione sovietica, i russi hanno avuto un "briciolo di democrazia solo con Gorbaciov" e quindi "sono i colpevoli fino a un certo punto". Per il filosofo noi abbiamo impiegato duemila anni per diventare una ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) C'è una grande differenza tra le guerre del passato e quella in: ora ci sono le immagini e non è possibile piegare la realtà alla propria convenienza o nascondere i crimini. Di questo si ragiona domenica 15 maggio a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e davi parendo su La7. IlUmbertoammette che "noi siamo informati perché abbiamo le immagini e i cellulare, ma questo è vero per noi perché il popolo russo non è informato". Ilgiustifica il popolo russo perché non ha mai sperimentato la democrazia, afferma lo studioso. Prima gli Zar, poi l'Unione sovietica, i russi hanno avuto un "briciolo di democrazia solo con Gorbaciov" e quindi "sono i colpevoli fino a un certo punto". Per ilnoi abbiamo impiegato duemila anni per diventare una ...

