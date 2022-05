Ignazio Moser | beccato così con la sua ‘nuova fiamma’ | curve da far girare chiunque in strada

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 15 maggio 2022)ha vicino a sé una delle donne più belle e famose del nostro paese. Ma, oltre a lei, pare che ci sia “un’altra” nella sua vita Il piccolo schermo regala a tutti noi ogni giorno emozioni e preoccupazioni, proprio come accade ogni qualvolta che leggiamo una notizia che riguarda quei personaggi che abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare. di sicuro uno di questi è Cecilia Rodriguez, donna che è entrata nelle nostre vite nel momento in cui ha preso la decisione di raggiungere la sorella Belen a Milano. Cecilia, dopo aver vissuto diverse avventure come modella e come partecipante di un’edizione de L’Isola dei Famosi, sembra aver attualmente trovato l’amore in. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie e vele, anche se ultimamente sembra che nella vita del ragazzo sia ...