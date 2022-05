Darmian e Lautaro tengono a galla l’Inter | rimandata la festa Scudetto del Milan

Advertising

SkySport : CAGLIARI-INTER 1-3 Risultato finale ? ? #Darmian (25') ? #Lautaro (51') ? #Lykogiannis (54') ? #Lautaro (84') ? ?… - carlolaudisa : L'Inter passa a Cagliari e non si rassegna. Doppio Lautaro e Darmian per rinviare il verdetto scudetto all'ultima g… - dibuatmainan : FT: Cagliari 1 - @inter 3 Darmian ?? Perisic ??? Lautaro ?? Barella ??? Lautaro ?? Gagliardini ??? #SerieA #FORZAINTER - gemin_steven98 : RT @SkySport: CAGLIARI-INTER 1-3 Risultato finale ? ? #Darmian (25') ? #Lautaro (51') ? #Lykogiannis (54') ? #Lautaro (84') ? ? https://t.c… - tuttosport : L'#Inter risponde al #Milan: #Darmian e #Lautaro Martinez stendono il #Cagliari ?? -

...altro assist (il 7° in stagione) pennellato per lo 0 - 1 di. Da blindare… DZEKO 5 Ritmi di gioco troppo alti per i suoi standard. In apnea e ancora a secco. (25' st Correa ng)...CAGLIARI - L' Inter risponde alla vittoria del Milan e si impone sul campo del Cagliari per 3 - 1, grazie al gol segnato dae alla doppietta diMartinez. Reti che hanno reso inutile il gol di Lykogiannis. I nerazzurri, grazie ad una prova di carattere, tornano a meno due dai rossoneri, rimandando all'ultimo ...I neroazzurri si impongono per 3-1 alla Domus: segna Darmian nel primo tempo, a inizio ripresa raddoppia Lautaro, la riapre un gran gol di Lykogiannis ma nel finale la chiude ancora il solito Lautaro.Termina la sfida dele 20:45 tra Cagliari e Inter con il risultato di 1-3. Nerazzurri che trionfano contro i sardi grazie alla rete di Darmian e alla doppietta di Lautaro. Un successo che porta la ...