Traffico Roma del 14-05-2022 ore 17 | 30

(Di sabato 14 maggio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati a questo aggiornamento sul lungotevere in Augusta incidente all’altezza dell’Ara Pacis abbiamo rallentamenti in zona La Storta accanto alla Cassia un incidente in piazza della visione procedere con prudenza a sud dilunghe code sulla Pontina 3 Castel di Decima e Tor de’ Cenci circa 3 km di coda nelle due direzioni si tratta ancora delle riprese cinematografiche in centro e a Trastevere interessate le zone di via Garibaldi e del rione Campitelli prestare attenzione possibili temporanee chiusure ed è chiusa per tutta la giornata la linea B della metro nella tratta Castro Pretorio Laurentina in sostituzione il servizio bus dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della C della polizia locale diCapitale In ...