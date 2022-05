Testa a testa milanese per lo scudetto a 180? dalla fine. Era successo solo altre due volte (Di sabato 14 maggio 2022) Il Milan e l’Inter sono due delle squadre più prestigiose della storia del calcio italiano, eppure – come fa notare l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – il testa a testa tutto milanese per aggiudicarsi lo scudetto non si è visto così spesso. Prima del duello di oggi si contano solo due esempi con Milan e Inter da sole a contendersi il titolo ad appena 180 minuti dalla fine del campionato. E in entrambi i casi si deve risalire a diversi decenni fa. Il primo derby scudetto rossonerazzurro è del 1950-51: l’Inter chiude l’andata al primo posto davanti al Milan ma due domeniche dopo va in scena il sorpasso. I rossoneri mantengono il vantaggio fino al termine: Milan a quota 60, nerazzurri a 59. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Il Milan e l’Inter sono due delle squadre più prestigiose della storia del calcio italiano, eppure – come fa notare l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – iltuttoper aggiudicarsi lonon si è visto così spesso. Prima del duello di oggi si contanodue esempi con Milan e Inter da sole a contendersi il titolo ad appenaminutidel campionato. E in entrambi i casi si deve risalire a diversi decenni fa. Il primo derbyrossonerazzurro è del 1950-51: l’Inter chiude l’andata al primo posto davanti al Milan ma due domeniche dopo va in scena il sorpasso. I rossoneri mantengono il vantaggio fino al termine: Milan a quota 60, nerazzurri a 59. ...

Advertising

fanpage : “Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprez… - gparagone : Gli #USA vogliono “...affrancare l’Italia dalla dipendenza dalla energia russa.” (??) E' ormai totale la sudditanza… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - QLexPipiens : @BdiBeppe @Stef77359537 @R_F_77777 La battuta necessaria a far passare il concetto che, se gli italiani non rifiuta… - ilaria49242608 : RT @monteirorossi__: Che figura misera hanno fatto anche quelle donne, @gualminielisa del @pdnetwork in testa, che dicevano #elisabettafran… -