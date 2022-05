Schianto frontale nella notte, morto a 33 anni l’ex calciatore e allenatore Nicolò Manica (Di sabato 14 maggio 2022) Un lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Nicolò Manica, ex calciatore di 33 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente a Eraclea. Lo scontro fra due auto è avvenuto dopo la mezzanotte di venerdì in via Vivaldi, nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, la Lancia Ypsilon della vittima e una Kia Sportage con tre persone a bordo, ferite non gravemente. Sul posto immediato l’intervento di 118, carabinieri e vigili del fuoco. Dopo una carriera da calciatore nel Ceggia, Nicolò ha intrapreso la carriera da allenatore: è stato inserito nell’organico degli allenatori della stessa Libertas Ceggia. Nel 2020 si è trasferito al Caorle La Salute per allenare gli Esordienti. Un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Un lutto ha colpito il mondo del calcio: è, exdi 33rimasto coinvolto in un brutto incidente a Eraclea. Lo scontro fra due auto è avvenuto dopo la mezzadi venerdì in via Vivaldi, nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, la Lancia Ypsilon della vittima e una Kia Sportage con tre persone a bordo, ferite non gravemente. Sul posto immediato l’intervento di 118, carabinieri e vigili del fuoco. Dopo una carriera danel Ceggia,ha intrapreso la carriera da: è stato inserito nell’organico degli allenatori della stessa Libertas Ceggia. Nel 2020 si è trasferito al Caorle La Salute per allenare gli Esordienti. Un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa ...

