MotoGP, Alex Rins: “Sono migliorato rispetto a ieri. Meteo variabile domani, può essere una gara pazza” (Di sabato 14 maggio 2022) Alex Rins centra l’obiettivo realistico della vigilia e si inserisce nelle prime tre file della griglia di partenza del Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha chiuso le qualifiche odierne in ottava posizione (partirà però 7° per una penalità inflitta a Johann Zarco) sul circuito Bugatti di Le Mans, subito alle spalle del compagno di squadra e connazionale Joan Mir. “La giornata è stata buona. Sono migliorato rispetto a ieri e Sono abbastanza contento del mio ritmo, soprattutto nelle FP4. Ho provato le gomme posteriori medie e morbide, e mi Sono sentito particolarmente bene con le soft, ma non sappiamo cosa sarà possibile domani“, dichiara il 26enne catalano ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022)centra l’obiettivo realistico della vigilia e si inserisce nelle prime tre file della griglia di partenza del Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Suzuki ha chiuso le qualifiche odierne in ottava posizione (partirà però 7° per una penalità inflitta a Johann Zarco) sul circuito Bugatti di Le Mans, subito alle spalle del compagno di squadra e connazionale Joan Mir. “La giornata è stata buona.abbastanza contento del mio ritmo, soprattutto nelle FP4. Ho provato le gomme posteriori medie e morbide, e misentito particolarmente bene con le soft, ma non sappiamo cosa sarà possibile“, dichiara il 26enne catalano ...

