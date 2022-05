Massimo Brega ”firma” l’avvio del Rally Valli Oltrepo

Advertising

AutoMotoCorse : - mattiperlecors1 : Massimo Brega e Paolo Zanini su Volkswagen Polo R5 chiudono al comando il primo giorno di gara del Rally Valli Oltr… - rally_timing : ???? Massimo Brega e Paolo Zanini dettano il ritmo nella prima tappa del Rally Valli Oltrepò #RallyValliOltrepò… - GiornaleLORA : Massimo Brega e Paolo Zanini su Volkswagen Polo R5 chiudono al comando il primo giorno di gara del Rally Valli Olt… -

Da seguire sicuramente la gara di, al via con una Volkswagen Polo R5 con alle note Paolo Zanini, sempre tra i protagonisti nelle gare a cui prendono parte ed al debutto con la vettura ...Balzana : "Ci stiamo preparando ad ospitare il torneo e siamo orgogliosi della fiducia che ... il bilancio di 10 anni di attività Potrebbe anche interessarti Aeroporto,chiama in ...Buon compleanno a Remo Brega (nella foto) di Vergnano di Piazza al Serchio che ha compiuto 84 anni, circondato da tutti i suoi cari e dalle premure e dell’affetto della moglie Graziella, delle figlie ...Tutto oramai pronto per la prima edizione del Rally Valli Oltrepo, in programma Sabato 14 e Domenica 15 Maggio a Varzi (Pavia). La scuderia organizzatrice, la siciliana CST, è riuscita a pareggiare le ...