Lotta salvezza, CorSport: “Il Cagliari avrebbe bisogno di un miracolo con l’Inter per continuare a sperare” (Di sabato 14 maggio 2022) Lotta salvezza Cagliari – “Lotta salvezza? Il Cagliari avrebbe bisogno di un miracolo contro l’Inter per continuare a sperare”. Questo il parere di Pasquale Salvione, direttore della versione online del Corriere dello Sport, in esclusiva ai microfoni di 1 Station Radio. Il giornalista, intervistato da Luca Cerchione, ha individuato l’incrocio tra Scudetto e permanenza in Serie A nella sfida tra i rossoblu ed i nerazzurri, in programma domenica alle 20:45 alla Domus Unipol. Gara incandescente qualora oggi la Salernitana dovesse fare punti ad Empoli. ”Il Cagliari domani ha l’Inter. Come fa l’Inter a non giocarsi questa partita con tutte ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– “? Ildi uncontroper”. Questo il parere di Pasquale Salvione, direttore della versione online del Corriere dello Sport, in esclusiva ai microfoni di 1 Station Radio. Il giornalista, intervistato da Luca Cerchione, ha individuato l’incrocio tra Scudetto e permanenza in Serie A nella sfida tra i rossoblu ed i nerazzurri, in programma domenica alle 20:45 alla Domus Unipol. Gara incandescente qualora oggi la Salernitana dovesse fare punti ad Empoli. ”Ildomani ha. Come faa non giocarsi questa partita con tutte ...

Advertising

serie_a24 : #Lotta salvezza, CorSport: “Il Cagliari avrebbe bisogno di un miracolo con l’Inter per continuare a sperare” - Cianuro_ds : @nickllens @MilanNewsit Vabbè comunque Milan Atalanta è una partita che fa più sentire, squadra in corsa per il tit… - Fedeshi_ : RT @jasintimee: Unpopular opinion: se il Milan avesse dovuto giocare le ultime due partite con Cagliari e Samp in lotta salvezza e l'Inter… - infoitsport : Serie A, 36a giornata: lotta salvezza e scudetto infuocate - TMWSampdoria : ESCLUSIVA VIDEO SN - Flachi: 'Sampdoria - Fiorentina, la lotta salvezza, Presidenza Lanna, il futuro societario' -