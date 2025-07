Dai lavori per sostituire la rete idrica a quelli per l’illuminazione | i cantieri a Firenze

A Firenze, i lavori di sostituzione della rete idrica e di illuminazione si susseguono senza sosta, trasformando il volto della città. Prosegue infatti il cantiere di Publiacqua, finanziato dal PNRR, con interventi nelle zone di lungarno Cellini e lungarno Ferrucci. Tra scavi e nuove installazioni, la città si prepara a un rinnovamento che migliorerà la qualità della vita dei cittadini. La città si evolve, e questa è solo l'inizio.

Firenze, 12 luglio 2025 – Prosegue la sostituzione della rete idrica a cura di Publiacqua e finanziata con fondi Pnrr. Lunedì 14 luglio scatterà la nuova fase dei lavori sulla direttrice lungarno Cellini-lungarno Ferrucci, che interesseranno piazza Ferrucci. Si inizia sul lato di lungarno Cellini, dove per il completamento dell’intervento saranno istituiti restringimenti di carreggiata dal numero civico 15 in direzione di piazza Ferrucci. A seguire, i lavori si sposteranno sulla piazza con restringimenti fronte distributore, lato lungarno Cellini e sul lato di Ponte San Niccolò. Questa fase di lavori terminerà il 31 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai lavori per sostituire la rete idrica a quelli per l’illuminazione: i cantieri a Firenze

In questa notizia si parla di: lavori - rete - idrica - firenze

Dugenta, stanziati 6,9 milioni per i lavori alla rete fognaria - Dugenta riceve un finanziamento record di 6,9 milioni di euro dalla Regione Campania per interventi sulla rete fognaria, un progetto atteso da anni che partirà nelle zones Tore e Germinesi.

Lavori sulla rete idrica di #Firenze con effetti sulla viabilità ? https://publiacqua.it/lavori-sulla-rete-idrica-di-firenze-con-effetti-sulla-viabilit%C3%A0-1107-1… #acqua #acquedotto #lavori #mobilità - X Vai su X

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 8.00 di giovedì 17 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: viale dei Platani, viale dei Pini, via Viani (tratto fino a via Signorini). La situazione tornerà Vai su Facebook

Dai lavori per sostituire la rete idrica a quelli per l’illuminazione: i cantieri a Firenze; Chiuso tratto di via Bolognese, impatto su traffico e percorsi alternativi / FOTO; Publiacqua. Aggiornamento cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze.

Lavori su rete idrica di Fornacette: 1.700 metri di nuove condotte per migliorare servizio - Interessate le vie Casarosa, Torino, Bologna, Firenze, Battisti, Genova e la Circonvallazione: investimento da 1,2 milioni di euro, co- Segnala msn.com

Publiacqua, nuovi lavori con impatto sulla viabilità a Firenze - Ecco i cantieri Publiacqua che si aprono sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale: - Da nove.firenze.it