Firenze | cavallo intrappolato sotto struttura di ferro Salvato dai vigili del fuoco

Un intervento straordinario dei vigili del fuoco a Firenze ha salvato un cavallo rimasto intrappolato sotto una pesante struttura di ferro. Dopo un delicato lavoro di taglio e rimozione dei ferri, l’animale è stato liberato, riposizionato con cura e infine risvegliato e messo in piedi. Un esempio di dedizione e professionalità che ha evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra salvezza e disastro.

Al termine dei tagli e con la rimozione dei ferri l'animale è stato liberato e riposizionato per poi essere risvegliato e rimesso in piedi. Intervento terminato alle ore 13

